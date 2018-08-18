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"Ювентус" на церемонії посвяти познущався з Роналду

2.6тЧитати новину російською

Футболісти "Ювентуса" змусили новачка команди Кріштіану Роналду залізти на стілець і заспівати їм пісню. Таким чином капітан збірної Португалії пройшов посвяту в гравці клубу.

Нагадаємо, що дебют Роналду за "Ювентус" може відбутися в матчі 1-го туру Серії А проти "К'єво". Зустріч пройде 18 серпня о 19.00.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу К'єво - Ювентус.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в одному з містечок бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відкрив сімейний ресторан.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Італія
Об'єкт
ФК Ювентус
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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