"Ювентус" на церемонії посвяти познущався з Роналду

Футболісти "Ювентуса" змусили новачка команди Кріштіану Роналду залізти на стілець і заспівати їм пісню. Таким чином капітан збірної Португалії пройшов посвяту в гравці клубу.

Нагадаємо, що дебют Роналду за "Ювентус" може відбутися в матчі 1-го туру Серії А проти "К'єво". Зустріч пройде 18 серпня о 19.00.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу К'єво - Ювентус.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в одному з містечок бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відкрив сімейний ресторан.