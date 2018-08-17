К'єво - Ювентус: коли і де дивитися дебют Роналду в Італії

У Турині в суботу, 18 серпня, відбудеться одна з найочікуваніших подій нового клубного футбольного сезону. Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше вийде у складі "Ювентуса" в офіційному матчі. У стартовій грі чемпіонату Італії "стара сеньйора" зіграє з "К'єво". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Ювентус - К'єво. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

Побачити поєдинок "Ювентуса" з середнячком Серії А можна буде у прямому ефірі на каналі "Футбол 2". Для українського мовника поєдинок стане дебютним показом італійського чемпіонату. Крім того, пряму трансляцію з Турина у своїй ефірній сітці запланував російський "Матч! Футбол 2".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду перебрався до туринського "Ювентуса" за 117 мільйонів євро. До цього португалець провів дев'ять сезонів у складі мадридського "Реала", з яким виграв 15 трофеїв, зокрема чотири кубки європейських чемпіонів. У складі "вершкових" КріРо зіграв 486 матчів, забивши фантастичні 475 м'ячів.

За даними ЗМІ, причиною виходу Роналду зі стану "вершкових" стали взаємини футболіста з президентом "королівського клубу" Флорентіно Пересом. Бос "Реала" не виконав свою обіцянку щодо покращення умов контракту лідера команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду вирішив зайнятися ресторанним бізнесом, відкривши сімейний заклад у Бразилії.