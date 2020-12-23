"Ювентус" із Роналду сенсаційно розгромили в чемпіонаті Італії

"Фіорентина" сенсаційно розгромила "Ювентус" із Кріштіану Роналду в складі у виїзному матчі 14-го туру Серії А з рахунком 3:0.

Перший гол був забитий уже на третій хвилині після того, як знаменитий експівзахисник "Баварії" Франк Рібері викотив м'яч на хід нападнику "фіалок" Душану Влаховичу, а той реалізував вихід віч-на-віч, перекинувши голкіпера. На 18-й хвилині стався ключовий момент протистояння, коли пряму червону картку за вкрай небезпечний підкат отримав гравець господарів Хуан Куадрадо.

Надалі "Ювентус" не зміг знайти свою гру і по-справжньому потурбувати голкіпера "Фіорентини", а ось гостям вдалося відзначитися ще двічі. Спочатку м'яч після прострілу з лівого флангу опинився у воротах після автоголу у виконанні Алекса Сандро, а потім після схожої атаки Мартін Касерес встановив остаточний рахунок у поєдинку.

Туринський клуб уперше пропустив три голи на своєму стадіоні в матчі Серії А. Його відкрили 8 вересня 2011 року.

Перемога дозволила "фіалкам" піднятися на 15-те місце в таблиці з 14 очками, в той час як "Ювентус" залишився четвертим із 24 балами, зазнавши першої поразки в сезоні.

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