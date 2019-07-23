"Ювентус" готує трансферну бомбу

У найближчий час туринський "Ювентус" може зробити фантастичний трансфер, уклавши контракт із нападаючим "ПСЖ" бразильцем Неймаром.

Таку інформацію опублікувало видання Mundo Deportivo. За відомостями іспанських журналістів, "Юве" готовий заради гравця не тільки викласти велику суму, але й попрощатися із двома футболістами – півзахисником Блезом Матюїді та форвардом Пауло Дібалою. У той же час стало відомо, що парижан цікавлять тільки гроші, інші гравці клубу не потрібні.

Неймар

У 2017 році за бразильця "ПСЖ" виклав рекордну для футболу суму – 222 мільйони євро. В минулому сезоні Неймар у 28 матчах за свій клуб забив 23 голи і зробив 13 результативних передач.

Контракт нападника закінчується влітку 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський нападаючий французького футбольного клубу "ПСЖ" Неймар був привселюдно принижений спортивним директором Леонардо.

Минулого понеділка функціонер вилаяв бразильця у присутності інших гравців команди через несвоєчасне прибуття на передсезонку, повідомляє Diario Sport.

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