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''Ювентус'' готує мегатрансфер з володарем "Золотого м'яча"

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Слідом за покупкою португальця Кріштіану Роналду, черговий гучний трнсфер готується здійснити туринський "Ювентус". Італійський клуб в найближчий час має намір укласти контракт з володарем "Золотого м'яча" - 2018 хорватським півзахисником Лукою Модричем.

Туринці вже зв'язалися з керівництвом мадридського "Реала" і провели переговори з самим футболістом, якому запропонували контракт на три роки, повідомляє ilbianconero.com

Лука Модріч готовий піти з "Реала"

Лука Модріч готовий піти з "Реала"

В кінці 2018 року Лука Модріч відмовився перепідписувати контракт з мадридцями, який закінчується в 2020 році, оскільки його не влаштували умови нової угоди.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, міланський " Інтер " зацікавлений в придбанні півзахисника Луки Модріча, який захищає кольори мадридського " Реала ". Президент "галактікос" Флорентіно Перес заперечує будь-яку можливість такого переходу. Бос іспанської команди повісив на Луку значний цінник.

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Теми
Чемпіонат ІталіїЧемпіонат Іспанії
Особи
Кріштіану Роналдулука Модріч
Теги
Реал МадридФК Ювентус
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