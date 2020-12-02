"Ювентус" – "Динамо": онлайн відео голів

Київське "Динамо" в ці хвилини проводить свій гостьовий поєдинок в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

На туринському "Альянц Стедіум" підопічні Мірчі Луческу грають з місцевим "Ювентусом".

Рахунок був відкритий на 21-й хвилині. Сандро навісив в штрафну на К'єза, де 23-річний нападник збірної Італі головою прошив Бущана – 1:0.

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"Ювентус" Італія – "Динамо" Україна 3:0 (другий тайм)

Гол: 1:0 – 21 К'єза.

2:0 – 57 Роналду,

3:0 – 66 Мората.

Ювентус – Шченсни, де Лігт, Демірал (Дрегушін, 69), Бонуччі (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 76), Маккенна, Ремзі (Федеріко Бернардескі, 62), К'єза (Кулусевскі, 76), Роналду, Мората .

Динамо – Бущан, Забарний, Кендзьора, Миколенко, Попов, Вербич (Супряга, 72), Шапаренко, Циганков, Шепелев (Гармаш, 72), Родрігеш (де Пена, 72), Сидорчук.

Попередження: Бентанкур (10), Забарний (27).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1-го туру ЛЧ між цими командами завершилася перемогою італійської команди (2:0). У минулому турі динамівці поступилися каталонській "Барселоні"