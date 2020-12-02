"Ювентус" – "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє у Турині з місцевим "Ювентусом", який вже забезпечив собі путівку до 1/8 фіналу.

Зустріч на "Ювентус Стедіум" пройде у середу, 2 грудня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Ювентус – Динамо. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ЮВЕНТУС – ДИНАМО

Побачити поєдинок можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Футбол 2". Крім того, показ буде доступний завдяки українському відеосервісу Megogo.

Також прямий ефір з Турина в своїй сітці запланували російські мовники "Матч! Прем'єр" і "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ЮВЕНТУС – ДИНАМО

Явним фаворитом матчу вважаються господарі поля. Ставки на перемогу туринської команди приймаються з коефіцієнтом 1,30.

Нічия оцінюється котируванням 5,50. А показники на успіх динамівців досягають рівня 12,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Вперше в історії Ліги чемпіонів поєдинок обслуговуватиме жіноча бригада арбітрів. Головним рефері виступить француженка Стефані Фраппар.

Допомагати їй будуть співвітчизниці Хішам Закрані і Меді Рамуні. Роль четвертого судді виконає Карім Абеді.

Крім того, на грі буде задіяна система відеоповторів, за роботою якої буде стежити Бенуа Мійо.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андреа Пірло, головний тренер "Ювентуса":

– Коли ти виграєш, то все в порядку, а якщо ні, то виникають проблеми, про які ти навіть не думав. Ми працюємо над поліпшеннями. Ми повинні проводити всі матчі однаково, як в Європі, так і в Італії. Я б хотів трохи більше стабільності та послідовності, але це нормально, що для цього потрібно трохи більше часу. Гравці знають, що повинні робити.

Мірча Луческу, головний тренер київського "Динамо":

– Фінал "Динамо" – це зустріч проти "Ференцвароша", а не гра з "Ювентусом". Для нас Ліга Європи була б хорошим результатом. У Турині ми постараємося проявити себе найкращим чином, але в голові триматимемо зустріч з угорською командою. Саме з ними ми повинні будемо перемогти будь-якою ціною. Це буде важкий матч для нас. "Ювентус" вже вийшов до плей-оф, але їм потрібні три очки, щоб в останньому турі поборотися з "Барселоною" за перше місце.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Ювентус": Щенсни – Данило, Бонуччі, де Ліхт, Алекс Сандро – Кулусевскі, Рабьо, Бентанкур, Федеріко Бернардескі – Мората, Роналду

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Циганков, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, де Пена – Вербіч

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

"Ювентус" вже забронював собі путівку до плей-оф. У свою чергу "Динамо" веде боротьбу за вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди грали між собою п'ять разів. Чотири перемоги здобув "Ювентус", а одна зустріч завершилася внічию. Різниця м'ячів 14:3.

В останній грі, яка пройшла в жовтні на НСК "Олімпійський", туринці були сильнішими – 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Ювентусі" виник конфлікт між головним тренером Андреа Пірло та двома футболістами команди.