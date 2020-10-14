"Ювентус" через коронавiрус пішов на ізоляцію за 6 днів до матчу з "Динамо" в Лізі чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 20:11, 14.10.2020

В італійському футбольному клубі "Ювентус" зафіксований другий випадок зараження на коронавірус.

Після Кріштіану Роналду, позитивний тест на COVID-19 здав півзахисник туринців Уестон Маккеннi.

Як повідомляє офіційний сайт "Ювентуса", команда з вечора, 14 жовтня, перебуває на ізоляції. Всі гравці і співробітники команди з негативними тестами можуть продовжувати тренуватися і брати участь в матчах, проте їм забороняється контактувати з ким-небудь за межами групи.

"Наш клуб знаходиться в постійному контакті з органами охорони здоров'я", – йдеться в повідомленні пресслужби "Юве".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду який заразився коронавірусом, залишив розташування збірної Португалії, але не залишився на самоізоляції на батьківщині, а полетів в Турин.

Відзначимо, що 20 жовтня у "Ювентуса" запланована поїздка в Київ на матч 1-го туру Ліги чемпіонів проти "Динамо".

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