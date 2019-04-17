Ювентус — Аякс: відео голів

Амстердамський "Аякс" став автором ще однієї грандіозної сенсації в Лізі чемпіонів.

Після розгромної перемоги над мадридським "Реалом" в 1/8 фіналу турніру команда з Нідерландів залишила за бортом змагань туринський "Ювентус" на чолі з Кріштіану Роналду.

Італійці після виїзної нічиєї (1:1) вважалися явним фаворитом протистояння, а гол Кріштіану Роналду в матчі-відповіді на 28-й хвилині ще на крок наблизив "стару сеньйору" до півфіналу.

Однак "Аякс" двома голами перевернув все з ніг на голову і сенсаційно вийшов до наступного етапу турніру. До вашої уваги – відео голів у матчі "Ювентус" – "Аякс".

Гол Роналду, 28

Гол ван де Бека, 34

Гол Де Лігта, 67

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні матчу в Турині були затримані декілька озброєних фанатів амстердамської команди.

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