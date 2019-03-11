Ювентус – Атлетико: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Італійський "Ювентус" спробує зробити камбек у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Атлетико".

Після поразки в столиці Іспанії (0:2) "стара сеньйора" прийме "матрацників" на стадіоні "Ювентус Стедіум". Матч відбудеться у вівторок, 12 березня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Ювентус – Атлетико. Початок – о 22:00 за київським часом.

Побачити битву двох грандів європейського футболу можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Крім того, трансляцію з Турина в своїй ефірній сітці запланували російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 3" і білоруський "Білорусь 5".

Атлетико – Ювентус

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" і амстердамським "Аяксом", який закінчився фіаско іспанського клубу, ознаменувався гучним суддівським скандалом.

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