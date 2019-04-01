Юрист зробив сенсаційну заяву про справу Мораеса

Спортивний юрист Дмитро Коробко висловив припущення про те, що скандал із натуралізацією бразильця Жуніора Мораеса міг бути спровокований з України.

"В статутах ФІФА та УЄФА нічого не сказано про те, що потрібно керуватися національним законодавством України або іншої країни, крім Швейцарії. Складно було уявити, що Португалія, Люксембург дійсно цікавилися кар'єрою Мораеса, рахували, де і куди він поїхав, коли їздив до Китаю та інше. Зрозуміло, що хтось їм цю інформацію закинув. На мою думку, джерело всього цього скандалу десь в Україні", – сказав Коробко в ефірі програми "Великий футбол".

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Жуніор Мораес

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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