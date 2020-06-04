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4 червня • оновлено в 22:29
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Юран розповів, як ошелешив Моуріньо

2.6т
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Легендарний нападник збірної Росії Сергій Юран згадав про свої виступи в чемпіонаті Португалії, де грав у Прімейрi за "Бенфіку" і "Порту".

Сергій Юран

Сергій Юран

"Найкомфортніше мені було в "Порту", тому що у команд на півночі було більше колективізму всередині. Журналісти досі телефонують, особливо напередодні дербі. Вони згадують, коли я в "Порту" на "Ештадіу Да Луш" забив "Бенфіці". Тоді Жозе Моуріньо був перекладачем Боббі Робсона. У кінці матчу я отримав червону картку, і стадіон встав і почав аплодувати. І він сказав, що таке потрібно заслужити, щоб бенфікісти встали й аплодували гравцеві "Порту", такого не було. Він просто був ошелешений", – цитує Юрана Sportbox.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юран залишився незадоволений тим, що в Росії почали штрафувати за порушення карантину до офіційного набуття чинності правил.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Жозе Моуріньо
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