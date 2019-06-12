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"Яскрава та зухвала": в Росії захопилися роботою Шевченка в збірній України

17.2тЧитати матеріал російською

Гра збірної України з футболу у відбірковому турнірі Євро-2020 викликала справжнє захоплення в російській пресі.

Так, оглядач видання "Советский спорт" Олексій Андронов відзначив роботу тренерського штабу "жовто-синіх" на чолі з Андрієм Шевченком. На думку відомого журналіста, наставник української збірної дуже вчасно омолодив команду, яка впевнено лідирує у своїй кваліфікаційній групі.

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В українській групі відбору Євро-2020 виник новий скандал: що трапилося

Андрій Шевченко (праворуч)

Андрій Шевченко (праворуч)

ФФУ

"Добре знаючи Андрія Шевченка, я абсолютно впевнений, що ні про які другі місця він не те, що не веде мови – а й не думає. Завдання просте – пройти кваліфікацію. І не варто дивитися на таблицю посередині шляху – завдання буде виконане або ні. Перефразовуючи вчителя Шевченка Валерія Лобановського – Андрію Миколайовичу, дуже бажаю, щоб "так". У вас яскрава, молода та зухвала команда. З нею цікаво, і її хочеться побачити на Євро-2020!" – написав Андронов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ опублікували всі розклади для збірної України у відборі Євро-2020, які дозволять нашій команді напряму вийти на континентальну першість.

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Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Шевченко
Тег
збірна України з футболу
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что ещё хо.хлу для счастья надо? Что бы его похвалили в России)))
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Виня Ксения
Виня Ксения
Захаров Дмитрий, а ты тут пасешься, чтобы тебя далеко посылали?
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Пока игра ни российской сборной,ни украинской не вызывает у меня особого восторга.Яркие метчи чередуются с посредственными.У России хороший матч был с Казахстаном,да класс казахов вызывает сомнения.У Украины прекрасный матч был с сербами,остальные игры давались со скрипом.Да и отрыв в 6 очков виртуальный.Пока Украина добывала очки в отборе,португальцы победили в Лиге Наций.Кто действительно молодцы,так это украинская молодежка,выход в финал большой успех,с чем болельщиков и поздравляю.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Волгоград Ец, пошел вон, Кац вонючий!
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Носова Гузалия
Носова Гузалия
Мoя иcкренняя 6лaгoдaрноcть тому, ктo пoказaл мнe сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/yl9at1 Пpoстo пpoйдя oпроc пoлучила почти полугодовyю зapплaту)) Пользуйтесь, пока еcть возмoжноcть=)
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