"Яскрава та зухвала": в Росії захопилися роботою Шевченка в збірній України

Гра збірної України з футболу у відбірковому турнірі Євро-2020 викликала справжнє захоплення в російській пресі.

Так, оглядач видання "Советский спорт" Олексій Андронов відзначив роботу тренерського штабу "жовто-синіх" на чолі з Андрієм Шевченком. На думку відомого журналіста, наставник української збірної дуже вчасно омолодив команду, яка впевнено лідирує у своїй кваліфікаційній групі.

Андрій Шевченко (праворуч) ФФУ

"Добре знаючи Андрія Шевченка, я абсолютно впевнений, що ні про які другі місця він не те, що не веде мови – а й не думає. Завдання просте – пройти кваліфікацію. І не варто дивитися на таблицю посередині шляху – завдання буде виконане або ні. Перефразовуючи вчителя Шевченка Валерія Лобановського – Андрію Миколайовичу, дуже бажаю, щоб "так". У вас яскрава, молода та зухвала команда. З нею цікаво, і її хочеться побачити на Євро-2020!" – написав Андронов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ опублікували всі розклади для збірної України у відборі Євро-2020, які дозволять нашій команді напряму вийти на континентальну першість.

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