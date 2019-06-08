Ярмоленко залишив збірну України

Нападник англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, вранці 8 червня, залишив розташування національної команди України.

Андрій Ярмоленко і Андрій Шевченко УАФ

Заздалегідь було відомо, що атакуючий півзахисник не зможе допомогти партнерам у червневих матчах, але він підтримував їх і виконував свій індивідуальний план відновлювальних тренувань, повідомляє прес-служба УАФ.

Решта 25 футболістів, включаючи Марлоса і Миколи Шапаренка, які не були в заявку на гру проти сербів, залишається в обоймі Андрія Шевченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко отримав важку травму в жовтні 2018 го. У 29-річного футболіста збірної України діагностували розрив ахілла.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія відбулася в п'ятницю, 7 червня, і завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

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