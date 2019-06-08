ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Ярмоленко залишив збірну України

Читати матеріал російською

Нападник англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, вранці 8 червня, залишив розташування національної команди України.

Андрій Ярмоленко і Андрій Шевченко

Андрій Ярмоленко і Андрій Шевченко

УАФ

Заздалегідь було відомо, що атакуючий півзахисник не зможе допомогти партнерам у червневих матчах, але він підтримував їх і виконував свій індивідуальний план відновлювальних тренувань, повідомляє прес-служба УАФ.

Решта 25 футболістів, включаючи Марлоса і Миколи Шапаренка, які не були в заявку на гру проти сербів, залишається в обоймі Андрія Шевченка.

Новини
"Ніхто не запитав": Ярмоленко відверто розповів про перехід у "Вест Хем"

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко отримав важку травму в жовтні 2018 го. У 29-річного футболіста збірної України діагностували розрив ахілла.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія відбулася в п'ятницю, 7 червня, і завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Особа
Андрій Ярмоленко
Тег
збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel