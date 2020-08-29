Ярмоленко забив ювелірний гол в Англії. Відео

Максим Іншаков Футбол 17:04, 29.08.2020 Оновлено: 17:51, 29.08.2020

Український півзахисник лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відзначився красивим голом у товариському матчі проти "Брентфорду" (2:1).

30-річний футболіст збірної України вийшов у стартовому складі і на 5-й хвилині відкрив рахунок. Ярмоленко підхопив м'яч у безпосередній близькості від штрафного майданчика, на швидкості пройшов захисника і ювелірно відправив круглого у дальній кут.

На 32-й хвилині Форс зрівняв рахунок. Переможний м'яч на 62-й хвилині забив Томаш Соучек.

У минулому сезоні чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі Ярмоленко провів 23 матчі, забив 5 голів і зробив 1 гольову передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гол Ярмоленка в матчі з "Челсі" (3:2) в 32-му турі англійської Прем'єр-ліги визнаний найкращим голом "Вест Хема" в сезоні АПЛ 2019/20 за версією авторитетного порталу football.london.

Нещодавно Андрій оцінив призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера "Динамо".

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