Ярмоленко забив переможний гол у ворота МЮ: спортивні підсумки 22 вересня

Український боксер Віктор Славинський здобув яскраву перемогу, а Андрій Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота "Манчестер Юнайтед".
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Крім того, тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив рішення по Олександру Зінченку. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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