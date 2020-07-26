Ярмоленко забив незвичайний рятівний гол, вийшовши на заміну в АПЛ

Максим Іншаков Футбол 20:06, 26.07.2020 Оновлено: 20:26, 26.07.2020

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко врятував свою команду від поразки в матчі 38-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі (АПЛ) з "Астон Вілллою".

30-річний футболіст збірної України вийшов на заміну в другому таймі і на 85-й хвилині зрівняв рахунок (1:1).

Потрапивши в ногу супернику, м'яч по незвичайній високій траєкторії опустився чітко в нижній кут воріт. Офіційний сайт АПЛ записав гол на нашого співвітчизника. Для Андрія це стало 5-м голом за 22 гри в поточному сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня Ярмоленко вийшов на заміну в лондонському дербі проти "Челсі" і забив переможний гол в самій кінцівці поєдинку, зробивши рахунок 3:2.

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