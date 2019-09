Ярмоленко "взяв на приціл" Яремчука: топподії українців у Європі

Ось і свято на нашій вулиці! У минулий вікенд українські легіонери не просто були на передових ролях у своїх клубах, а й відзначилися класними голами. Постраждав навіть Манчестер!

Схоже, у Андрія Ярмоленка планується серйозний бій із Романом Яремчуком за звання найрезультативнішого українця у чемпіонатах Європи. Обидва форварди вправно забивають, а зараз видали 3 м'ячі на двох, чим викликали захват в уболівальників. Ярмолу взагалі проводили з поля оваціями стоячи!

Чиї ж голи були крутіші – Ярмоленка чи Яремчука, а також чим відзначився Руслан Малиновський, у своїй традиційній рубриці розповідає OBOZREVATEL.

Андрій Ярмоленко з настанням осені не просто тішить, а дивує та захоплює! Після року пропуску через травму українець зміг повернутися до стартового складу та почав забивати – вже 2-й м'яч у п'яти іграх.

Якщо не за грою, то за атмосферою і антуражем це був поки найкращий матч Ярмоленка в Англії. Українець просто зробив цей вечір – спочатку "взув" найдорожчого захисника у світі Харрі Магуайера, допоміг команді довести справу до перемоги, а коли залишав поле в результаті заміни, викликав справжні овації. Давно так фанати "Вест-Хема" не аплодували стоячи легіонерам. Після мату Андрій навіть жартував, що йшов із поля ніби не просто забив, а зіграв останній матч у кар'єрі.

Але фанати в Англії якщо хвалять, так хвалять – яскраво і заслужено. Крім овацій на стадіоні вболівальники "Вест-Хема" також визнали Андрія найкращим гравцем матчу. Після перемоги над МЮ (2:0) "Молотобойці" піднялися на 5-й рядок АПЛ, програючи третю і четверту позиції "Лестеру" і "Арсеналу" тільки за додатковими показниками.

BIG performance. Who's your Man of the Match ?! ⚒