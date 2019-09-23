Ярмоленко "взяв на приціл" Яремчука: топподії українців у Європі

Ось і свято на нашій вулиці! У минулий вікенд українські легіонери не просто були на передових ролях у своїх клубах, а й відзначилися класними голами. Постраждав навіть Манчестер!

Схоже, у Андрія Ярмоленка планується серйозний бій із Романом Яремчуком за звання найрезультативнішого українця у чемпіонатах Європи. Обидва форварди вправно забивають, а зараз видали 3 м'ячі на двох, чим викликали захват в уболівальників. Ярмолу взагалі проводили з поля оваціями стоячи!

Чиї ж голи були крутіші – Ярмоленка чи Яремчука, а також чим відзначився Руслан Малиновський, у своїй традиційній рубриці розповідає OBOZREVATEL.

СуперЯрмоленко: гол МЮ, визнання, шикарні оплески

Андрій Ярмоленко з настанням осені не просто тішить, а дивує та захоплює! Після року пропуску через травму українець зміг повернутися до стартового складу та почав забивати – вже 2-й м'яч у п'яти іграх.

Андрій Ярмоленко (праворуч) міг відзначитися не тільки голом, але і результативною передачею – Андерсон з передачі Андрія влучив у штангу

Якщо не за грою, то за атмосферою і антуражем це був поки найкращий матч Ярмоленка в Англії. Українець просто зробив цей вечір – спочатку "взув" найдорожчого захисника у світі Харрі Магуайера, допоміг команді довести справу до перемоги, а коли залишав поле в результаті заміни, викликав справжні овації. Давно так фанати "Вест-Хема" не аплодували стоячи легіонерам. Після мату Андрій навіть жартував, що йшов із поля ніби не просто забив, а зіграв останній матч у кар'єрі.

Але фанати в Англії якщо хвалять, так хвалять – яскраво і заслужено. Крім овацій на стадіоні вболівальники "Вест-Хема" також визнали Андрія найкращим гравцем матчу. Після перемоги над МЮ (2:0) "Молотобойці" піднялися на 5-й рядок АПЛ, програючи третю і четверту позиції "Лестеру" і "Арсеналу" тільки за додатковими показниками.

BIG performance. Who's your Man of the Match ?! ⚒ – West Ham United (@WestHam) September 22, 2019

Яремчук: нова гол-машина у Бельгії?

Звісно, Роману Яремчуку поки не випадає забивати в Англії іменитим клубам, але похвали у футбольному середовищі Роман збирає не менше, ніж Ярмоленко. І є за що – з початком сезону українець просто "лупить" м'ячі один за іншим!

Роман Яремчук уже встиг забити за "Гент" у двох турнірах, а також за збірну України у товариському матчі

У черговому турі чемпіонату Бельгії Яремчук зробив дубль, забивши вже 9-й м'яч в 11 матчах. Тобто в середньому фактично у кожній грі Роман забиває по голу – фантастична результативність! У цьому турі форвард "поклав двоячку" у ворота "Зульте-Варегема", причому перший – з пенальті (які у цьому сезоні також довірили українцю). Що цікаво, Роман також забив і на 1-й хвилині матчу, після виходу тет-а-тет з воротарем. Але після рикошету від голкіпера м'яч влучив у руку українцю, а потім вже закотився у ворота.

Маючи в активі 5 м'ячів у чемпіонаті (ще 4 – у Лізі Європи), Яремчук активно бореться за лідерство в перегонах бомбардирів турніру. Але поки відстає всього на один м'яч – від добре знайомого українським уболівальникам екснападника "Динамо" Дьємерсі Мбокані.

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Малиновський: дебют і знову карусель

Схоже, веселішої у плані гри та результатів команди у кар'єрі Руслана Малиновського ще не було – "Аталанта" не дає розслабитися і занудьгувати уболівальникам у кожному матчі.

Руслан Малиновський вийшов у основі вперше, зігравши за "Аталанту" четвертий матч

Поки "Бергамаскі" грають в Італії справжні "гойдалки" з камбеками, так само було і в матчі минулого туру проти "Фіорентини". Команда Малиновського поступалася до кінця зустрічі 0:2, але голами на 84-й і 90+5-й хвилинах вирвала нічию. Поки це найбільш непередбачувана команда Серії А.

Для українців же цей матч ознаменувався дебютом Руслана Малиновського у стартовому складі. Півзахисник провів на полі весь матч, але не відзначився результативними діями. Раніше ж у матчах чемпіонату, як і в Лізі чемпіонів, Руслан тільки виходив на заміну.

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