Ярмоленко вперше висловився про призначення Луческу в "Динамо"

Український півзахисник лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко лаконічно оцінив призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера "Динамо".

За словами гравця збірної України, він не бачить нічого поганого в тому, що румунський екснаставник "Шахтаря" і "Зеніта" став біля керма столичної команди.

"Призначення Луческу? Я вважаю, що це добре для пацанів. Він хороший тренер. Розмовляв з Сидором [Сергій Сидорчук - прим.ред], він теж схвалив. Вважаю, що для динамівців це плюс. Корисно для них. Навчить хлопців чомусь новому. Так що чому б і ні?" – сказав Ярмоленко в ефірі Youtube-каналу Влади Седан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярмоленко врятував свою команду від поразки в матчі 38-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі (АПЛ) з "Астон Вілллой".

30-річний футболіст збірної України вийшов на заміну в другому таймі і на 85-й хвилині зрівняв рахунок (1:1).