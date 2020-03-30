Ярмоленко висловився про повернення в "Динамо"

Півзахисник англійського "Вест Хема" і збірної України Андрій Ярмоленко заявив, що розглядає варіант з поверненням у київське "Динамо".

Про це він висловився в ефірі програми "Великий футбол".

Андрій Ярмоленко

"У" Вест Хемі "я відчуваю себе чудово, відчуваю підтримку уболівальників, все мені подобається і влаштовує. Про рівень АПЛ і говорити не варто, тому на сьогоднішній день я хочу залишитися тут. Про завершення кар'єри поки не думаю. Поки є сили і бажання працювати, буду продовжувати грати в футбол. "Динамо" – моя рідна команда, завжди з теплотою в серці говорю про цей клуб. Подивимося, що буде в майбутньому, як все складеться, але не виключаю варіант повернення у київський клуб. Якщо я буду потрібен , то завжди радий допомогти", – відзначив 30-річний Ярмоленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незадовго до початку карантину Андрій Ярмоленко повернувся після травми, відігравши повний матч.

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