Ярмоленко віддав гольову передачу в матчі англійського Кубка та допоміг команді перемогти

Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відзначився асистом в матчі Кубка англійської ліги проти "Чарльтона" (3:0).

Українець віддав результативну передачу на Себастьяна Алле в моменті з першим голом у поєдинку. Наш співвітчизник відірвався від захисників і викотив м'яч на порожні ворота своєму партнеру по команді.

Відзначимо, що ще за рахунку 0:0 Ярмоленко вдалося відправити ігровий снаряд у сітку після кутового, але гол Андрія був скасований через порушення правил. Українець провів на полі всі 90 хвилин, зігравши на звичній позиції правого вінгера.

У наступному раунді "Вест Хем" зустрінеться з переможцем пари "Лідс Юнайтед" – "Халл Сіті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійські вболівальники залишилися незадоволені рішенням тренера лондонського клубу Девіда Моєса залишити Ярмоленка на лавці запасних у першому турі АПЛ.