Ярмоленко в прямому ефірі обматюкав партнера по збірній України. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Андрій Ярмоленко

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко під час матчу Ліги націй із Німеччиною обматюкав партнера по команді Олександра Караваєва.

Момент трапився в першому таймі й потрапив у прямий ефір телетрансляції.

"Так підійди сюди, бл*ть. Що ти там робиш на *уй?" – не зміг стримати емоцій 30-річний півзахисник "Вест Гема".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 10 жовтня, збірна України в матчі 3-го туру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський" програла команді Німеччини (1:2).

Пізніше з'явилося відео голів. Після гри наставник бундестім Йоахім Льов заявив, що Україна його нічим не здивувала, а Шевченко зізнався, про що попросив футболістів у перерві матчу, й відмовився критикувати воротаря Георгія Бущана за помилку, яка призвела до другого гола.

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