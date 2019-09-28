Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Ярмоленко у другому матчі поспіль забив гол в АПЛ

5.8т Читати матеріал російською

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко у другому матчі англійської Прем'єр-ліги поспіль відзначився голом за "Вест Хем".

У грі 7-го туру чемпіонату українець вже на 10-й хвилині вразив ворота "Борнмута".

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Новини
Коноплянка забив перший гол за "Шахтар" - опубліковано відео

Наш співвітчизник, прийнявши передачу від партнера, вдало прикрив м'яч корпусом і, розвернувшись, з улюбленої лівої закрутив м'яч точно в кут. Цей гол став першим в грі.

Відзначимо, що через 7 хвилин після забитого Андрієм м'яча Джошуа Кінг дозволив господарям зрівняти рахунок.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Нагадаємо, на минулому тижні Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Українця було визнано кращим гравцем того матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український форвард Роман Зозуля відзначився незвичайним голом у матчі чемпіонату Іспанії.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія
Тег
ФК Вест Хем
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Фантастический гол или обычный? Произвел фурор или нет?)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Захаров Дмитрий, Гол супер. Топ.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel