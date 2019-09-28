Ярмоленко у другому матчі поспіль забив гол в АПЛ

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко у другому матчі англійської Прем'єр-ліги поспіль відзначився голом за "Вест Хем".

У грі 7-го туру чемпіонату українець вже на 10-й хвилині вразив ворота "Борнмута".

Андрій Ярмоленко

Наш співвітчизник, прийнявши передачу від партнера, вдало прикрив м'яч корпусом і, розвернувшись, з улюбленої лівої закрутив м'яч точно в кут. Цей гол став першим в грі.

Відзначимо, що через 7 хвилин після забитого Андрієм м'яча Джошуа Кінг дозволив господарям зрівняти рахунок.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Нагадаємо, на минулому тижні Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Українця було визнано кращим гравцем того матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український форвард Роман Зозуля відзначився незвичайним голом у матчі чемпіонату Іспанії.

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