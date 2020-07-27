Ярмоленко став найкращим гравцем "Вест Хема" в матчі чемпіонату Англії

Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем своєї команди в матчі останнього туру англійської Прем'єр-ліги 2019/20 проти "Астон Вілли".

Український футболіст вийшов на поле з початку другого тайму і допоміг своєму клубу уникнути поразки в кінцівці зустрічі завдяки голу після фірмового зміщення з флангу в центр і удару в дальній кут. Авторитетний портал WhoScored поставив нашому співвітчизнику 7,1 бала, що є найвищою оцінкою у "Вест Хемі".

Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем у складі "Вест Хема" WhoScored

У нинішньому сезоні Ярмоленко взяв участь у 23 матчах АПЛ, зігравши 985 хвилин. За цей час йому вдалося забити п'ять голів і віддати одну результативну передачу.

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