Ярмоленко розірве контракт з "Вест Хемом" заради іншого клубу – ЗМІ

Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко може залишити англійську команду вже в січні і приєднатися до турецького "Фенербахче".

Як повідомляє видання Fotomac, українець і керівництво лондонців готові розірвати контракт, який діє до літа 2022 року, за обопільною згодою без жодних фінансових претензій з обох сторін. Початкові переговори Ярмоленка і стамбульського клубу щодо зарплати закінчилися невдало, проте в разі приходу нашого співвітчизника у "Фенербахче" в якості вільного агента ця проблема може бути вирішена.

Відзначається, що в трансфері українця зацікавлені тренер Ерол Булут і спортивний директор Емре Белозоглу.

У нинішньому сезоні Ярмоленко провів на полі всього 97 хвилин після восьми стартових турів англійської Прем'єр-ліги, не зумівши відзначитися результативними діями. Нашому футболістові вдалося проявити себе в Кубку англійської ліги, де в трьох поєдинках він забив два голи та віддав три асисти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярмоленко втретє став батьком.