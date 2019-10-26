Ярмоленко провів чудовий матч в Англії

Український футболіст англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко віддав гольову передачу в матчі 10-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі.
У поєдинку проти "Шеффілд Юнайтед" півзахисник збірної України вийшов в стартовому складі і на 44-й хвилині асистував Снодграссу, який відкрив рахунок в поєдинку. Зустріч завершилася з рахунком 1: 1.
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Українець був визнаний кращим гравцем того матчу.
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