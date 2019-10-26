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26 жовтня • оновлено в 21:48
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Ярмоленко провів чудовий матч в Англії

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Український футболіст англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко віддав гольову передачу в матчі 10-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі.

У поєдинку проти "Шеффілд Юнайтед" півзахисник збірної України вийшов в стартовому складі і на 44-й хвилині асистував Снодграссу, який відкрив рахунок в поєдинку. Зустріч завершилася з рахунком 1: 1.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

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"Подумав, що не варто Ярмоленку грати": тренер "Вест Хема" висловився про українця

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Українець був визнаний кращим гравцем того матчу.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія
Тег
ФК Вест Хем
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