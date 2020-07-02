Ярмоленко приніс "Вест Хему" перемогу на останніх хвилинах дербі проти "Челсі"

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко вийшов на заміну в лондонському дербі проти "Челсі" і забив переможний гол у самій кінцівці поєдинку, зробивши рахунок 3:2.

Українець з'явився на полі на 78-й хвилині зустрічі, а вже на 89-й впевнено завершив контратаку своєї команди після фірмового зміщення в центр під ліву ногу і удару в дальній кут. Пропонуємо вашій увазі огляд матчу. Щоб подивитися гол нашого співвітчизника, дивіться відео з 1:46.

Ця перемога дозволила "Вест Хему" перервати серію з трьох поразок поспіль і відірватися від зони вильоту на три очки. Лондонський клуб займає 16-те місце в таблиці після 32 турів.

Відзначимо, що команда Ярмоленко двічі обіграла "Челсі" в нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги. У поєдинку першого кола був повторений унікальний рекорд.

Нагадаємо, що в грудні українець отримав травму, яка надовго вивела його з гри. Вихід на поле в цьому матчі став для нього лише другим після відновлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поставили хрест на перспективах Ярмоленка у "Вест Хемі".