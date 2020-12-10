Ярмоленко пояснив, чому залишався в "Динамо", незважаючи на пропозиції з Європи

Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко заявив, що довгий час не йшов з "Динамо", оскільки хотів спочатку виграти чемпіонат України з командою.

Другою причиною того, що він не переходив у європейський топ-чемпіонат, стала відсутність пропозицій, які б влаштували президента столичного клубу Ігоря Суркіса. Крім того, Андрію дуже подобалося в "Динамо", адже він завжди мріяв захищати кольори київської команди.

"По-перше, з київським "Динамо" мені довго не вдавалося стати чемпіоном України. І це завжди було дуже важливою метою для мене. Я дуже хотів стати чемпіоном і тільки потім поїхати до Європи. З іншого боку, пропозиції, що надійшли в той час, не влаштовували нашого президента. Він сказав, що я коштую набагато більше. Я зрозумів, що такий футбол, який теж у своєму роді є бізнесом. Мені також дуже подобалося грати за київське "Динамо". Грати за цей клуб – завжди було моєю мрією. Тому я сказав собі: якщо я переїду до Європи, це добре – якщо цього не станеться, це не трагедія", – розповів Ярмоленко в інтерв'ю порталу Transfermarkt.

Відзначимо, що Андрій залишив "Динамо" у віці 27 років, коли перейшов у дортмундську "Боруссію". За німецький клуб він відіграв один сезон, після чого став футболістом "Вест Хема" влітку 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер лондонського клубу Девід Моєс розповів про стан Ярмоленка після коронавірусу.