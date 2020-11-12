Ярмоленко повторив досягнення Шовковського у збірній України

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко в товариській грі проти Польщі 11 листопада провів свій 92-й матч у складі національної команди, повторивши показник, який належав Олександру Шовковському.

До потрапляння в п'ятірку українських футболістів за кількістю виступів за збірну нападнику "Вест Гема" залишилося три гри, повідомляє пресслужба УПЛ.

Зазначимо, що в цій грі Андрій не забив пенальті, ставши автором усього 5-го промаху в історії нашої збірної після ударів із "точки". Загалом Ярмоленко вже вшосте виконував 11-метрові удари і вдруге програв пенальтійську дуель. Перший промах Ярмоленка відбувся 12 жовтня 2014 року у Львові в матчі з македонцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Польща – Україна завершилася з рахунком 2:0. У дебюті першого тайму Андрій Ярмоленко не забив пенальті.