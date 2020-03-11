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11 березня • оновлено в 12:40
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Ярмоленко повернувся після травми, відігравши повний матч за "Вест Хем"

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Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відіграв 90 хвилин за молодіжну команду в матчі чвертьфіналу Міжнародного кубка Прем'єр-ліги проти "Дербі Каунті".

Як повідомляє офіційний сайт "Вест Хема", українець вперше вийшов у поєдинку змагального характеру після травми стегна, отриманої в середині грудня в грі англійської Прем'єр-ліги проти "Саутгемптона". Наш співвітчизник провів на полі 90 хвилин матчу, який закінчився внічию 3:3, і був замінений перед початком додаткового часу. Ярмоленко не зміг відзначитися результативними діями, але прийняв активну участь у гольових атаках команди.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Офіційний сайт "Вест Хем Юнайтед"

Нагадаємо, що повернення українця на поле неодноразово відкладалося через тривале відновлення після травми. Очікується, що наш співвітчизник може зіграти в наступному поєдинку "Вест Хема" проти "Вулверхемптона" в АПЛ, який запланований на неділю, 15 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зарплата Андрія Ярмоленка може зменшитися в два рази, якщо його команда не зуміє зберегти прописку у вищому англійському дивізіоні.

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Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Вест Хем
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