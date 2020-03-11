Ярмоленко повернувся після травми, відігравши повний матч за "Вест Хем"

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відіграв 90 хвилин за молодіжну команду в матчі чвертьфіналу Міжнародного кубка Прем'єр-ліги проти "Дербі Каунті".

Як повідомляє офіційний сайт "Вест Хема", українець вперше вийшов у поєдинку змагального характеру після травми стегна, отриманої в середині грудня в грі англійської Прем'єр-ліги проти "Саутгемптона". Наш співвітчизник провів на полі 90 хвилин матчу, який закінчився внічию 3:3, і був замінений перед початком додаткового часу. Ярмоленко не зміг відзначитися результативними діями, але прийняв активну участь у гольових атаках команди.

Андрій Ярмоленко Офіційний сайт "Вест Хем Юнайтед"

Нагадаємо, що повернення українця на поле неодноразово відкладалося через тривале відновлення після травми. Очікується, що наш співвітчизник може зіграти в наступному поєдинку "Вест Хема" проти "Вулверхемптона" в АПЛ, який запланований на неділю, 15 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зарплата Андрія Ярмоленка може зменшитися в два рази, якщо його команда не зуміє зберегти прописку у вищому англійському дивізіоні.

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