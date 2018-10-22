Ярмоленку поставили сумний діагноз: спортивні підсумки 21 жовтня

Англійський футбольний клуб "Вест Хем" опублікував підсумки медобстеження лідера збірної України Андрія Ярмоленка, а першій ракетці України Еліні Світоліній стало зле під час прес-конференції. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 21 жовтня.
Крім того, букмекери несподівано змінили котирування на бій Олександра Усика і Тоні Белью. Наші читачі вважають найцікавішими наступні новини:
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