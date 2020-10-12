Ярмоленко обматюкав партнера під час матчу з Німеччиною: спортивні підсумки 11 жовтня
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко обматюкав партнера під час матчу з Німеччиною у Лізі націй, а американський боєць Хоакін Баклі феноменальним ударом здобув перемогу в UFC.
Крім того, збірна Росії втратила перемогу над Туреччиною в Лізі націй.
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