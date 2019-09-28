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29 вересня • оновлено в 14:11
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Ярмоленка назвали найкращим в Англії

8.5т Читати матеріал російською

Українського півзахисника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка було визнано кращим гравцем матчу 7-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому його команда зустрічалася на виїзді з "Борнмутом".

Портал WhoScored виставив футболісту найвищу оцінку серед усіх учасників гри – 7,83.

Вже на 10-й хвилині зустрічі наш співвітчизник відзначився забитим м'ячем. Після передачі партнера Ярмоленко прикрив м'яч корпусом, змістився ближче до центру штрафного майданчика суперника і з розвороту з лівої вразив "рамку".

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Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

А на 74-й хвилині гри Андрій взяв участь у другій гольовий атаці своєї команди. Українець довгим переведенням відправив м'яч на Феліпе Андерсона, який відзначився ідеальним пасом на Крессвелла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Ярмоленко приніс "Вест Хему" перемогу над "Манчестер Юнайтед" у 6-му турі Прем'єр-ліги.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Вест Хем
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
сыграл не плохо, но к 70 минуте сдох полностью
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
мазепинцы,слабоумные ж вы небратья))))))) ЛУЧШИМ ИГРОКОМ МАТЧА...НЕ АНГЛИИ.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Smekalov Sergey,власовец дырявый на дырчике,матч в какой стране проходил?
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