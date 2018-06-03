Ярмоленко і Коноплянка увійшли в топ-10 сумнівного рейтингу в Німеччині

Два футболіста збірної України Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка увійшли в десятку найбільш відвертих промахів в матчах чемпіонату Німеччини сезону-2017/2018.

Автори цього сумнівного рейтингу помістили момент Ярмоленка в грі з "Ганновером" на 7-й рядок.

Промах Коноплянки в поєдинку проти "Штутгарта" зайняв 9-ту позицію.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Євген Коноплянка став віце-чемпіоном Німеччини і виклав відео з роздягальні .

Пізніше Євген жорстко познущався над партнером по збірній України.

Нагадаємо, що "Боруссія" домовилася про контракт з півзахисником франкфуртського "Айнтрахта" Маріус Вольфом. 22-хавбек буде грати на позиції Андрія Ярмоленка, що ставить хрест на шансах лідера збірної України закріпитися в стартовому складі "жовто-чорних".