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Ярмоленко і Коноплянка увійшли в топ-10 сумнівного рейтингу в Німеччині

1.8тЧитать новость на русском

Два футболіста збірної України Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка увійшли в десятку найбільш відвертих промахів в матчах чемпіонату Німеччини сезону-2017/2018.

Автори цього сумнівного рейтингу помістили момент Ярмоленка в грі з "Ганновером" на 7-й рядок.

Промах Коноплянки в поєдинку проти "Штутгарта" зайняв 9-ту позицію.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Євген Коноплянка став віце-чемпіоном Німеччини і виклав відео з роздягальні .

Пізніше Євген жорстко познущався над партнером по збірній України.

Нагадаємо, що "Боруссія" домовилася про контракт з півзахисником франкфуртського "Айнтрахта" Маріус Вольфом. 22-хавбек буде грати на позиції Андрія Ярмоленка, що ставить хрест на шансах лідера збірної України закріпитися в стартовому складі "жовто-чорних".

Читайте все новости по теме "Чемпіонат Німеччини" на Обозревателе.

Тема
Чемпіонат Німеччини
Персоны
Андрій ЯрмоленкоЄвген Коноплянка
Место
Німеччина
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