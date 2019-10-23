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23 жовтня • оновлено в 17:50
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Ярмоленко - 30 років: англійський клуб ефектно привітав українця

1.2т Читати матеріал російською

Англійський "Вест Хем" душевно привітав півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка з ювілеєм - 30-річчям.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Instagram

На своїй сторінці в Twitter клуб опублікував відео з ефектними голами Андрія в чемпіонаті Англії.

"Бажаємо щасливого дня народження! Приємного дня, Ярмо!", – підписаний ролик.

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Андрій Ярмоленко перейшов у "Вест Хем" влітку 2018 року і зіграв за клуб 18 матчів, в яких відзначився 5 голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, магічний трюк Ярмоленка в матчі Україна - Португалія (2:1) став найяскравішим фінтом ігрового дня відбірного турніру Євро-2020 за версією УЄФА.

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Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Вест Хем
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