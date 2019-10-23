Ярмоленко - 30 років: англійський клуб ефектно привітав українця

Англійський "Вест Хем" душевно привітав півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка з ювілеєм - 30-річчям.
Андрій Ярмоленко
На своїй сторінці в Twitter клуб опублікував відео з ефектними голами Андрія в чемпіонаті Англії.
Wishing a very happy birthday to @ Yarmolenko_7 ! 🎉🎊- West Ham United (@WestHam) 23 жовтня 2019 р
Have a great day, Yarmo! 👊 pic.twitter.com/kLyXZvYJsU
"Бажаємо щасливого дня народження! Приємного дня, Ярмо!", – підписаний ролик.
Андрій Ярмоленко перейшов у "Вест Хем" влітку 2018 року і зіграв за клуб 18 матчів, в яких відзначився 5 голами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, магічний трюк Ярмоленка в матчі Україна - Португалія (2:1) став найяскравішим фінтом ігрового дня відбірного турніру Євро-2020 за версією УЄФА.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!