Ярмоленко - 30 років: англійський клуб ефектно привітав українця

Англійський "Вест Хем" душевно привітав півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка з ювілеєм - 30-річчям.

На своїй сторінці в Twitter клуб опублікував відео з ефектними голами Андрія в чемпіонаті Англії.

Wishing a very happy birthday to @ Yarmolenko_7 ! 🎉🎊

Have a great day, Yarmo! 👊 pic.twitter.com/kLyXZvYJsU