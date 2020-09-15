Яремчука повернули до складу "Гента" після звільнення тренера

Українця Романа Яремчука внесли до заявки "Гента" на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Рапіда" після звільнення наставника команди Ласло Болоні.

Нагадаємо, що між нашим співвітчизником і румунським фахівцем трапився конфлікт, коли український нападник розкритикував гру "Гента" під керівництвом тренера, а той порадив йому шукати новий клуб. Здавалося, що їм вдалося залагодити цю ситуацію, однак Яремчук не потрапив до заявки команди на недавній матч чемпіонату Бельгії проти "Ейпена", а його команда програла. Це і стало останньою краплею для керівників, які звільнили Болоні через незадовільні результати.

Список футболістів, які можуть узяти участь у матчі проти "Рапіда", з'явився на офіційній сторінці "Гента" в Twitter. Крім Яремчука, в нього потрапили ще двоє українців: захисник Ігор Пластун і півзахисник Роман Безус.

Поєдинок між бельгійським і австрійським клубами відбудеться у вівторок, 15 вересня, і розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партнер Яремчука по "Генту" зізнався, що в команді були шоковані словами нашого співвітчизника.

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