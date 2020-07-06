Яремчук повернувся на поле після травми й отримав нове ушкодження через п'ять хвилин

Михайло Морозов Футбол 15:15, 6.07.2020

Український нападник "Гента" Роман Яремчук отримав пошкодження в першому товариському поєдинку своєї команди після дострокового завершення чемпіонату Бельгії через коронавірус.

Як повідомляє видання HLN, наш співвітчизник з'явився на полі відразу після перерви в матчі проти "Бєєрсхота", але був замінений вже через п'ять хвилин. Його травма виглядає несерйозною. На той момент всі заміни "Гента" вже були використані, тому команда Яремчука догравала поєдинок у меншості. Зустріч була завершена достроково за 12 хвилин до кінця, оскільки травму отримав ще один партнер українця по команді.

Нагадаємо, що в січні нападник пошкодив ахіллове сухожилля, через що був вимушений пропустити два-три місяці.

Яремчук, Роман Безус, Ігор Пластун та їхній "Гент" завоювали "срібло" бельгійського чемпіонату. "Брюгге", за який на правах оренди з "Шахтаря" виступав Едуард Соболь, посів перше місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Зозуля зробив асист і допоміг "Альбасете" уникнути поразки в матчі іспанської Сегунди.

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