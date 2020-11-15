Японський футболіст забив автогол спиною з 27 метрів. Відео

Максим Іншаков Футбол 16:27, 15.11.2020 Оновлено: 16:32, 15.11.2020

Футболіст японського клубу "Йокогава" з Мусасіно Іто Макіта відзначився неймовірним ударом у матчі 32-го туру чемпіонату країни в елітному дивізіоні Джей 1.

У грі проти "Урави" 28-річний захисник зміг забити автогол спиною, перебуваючи до того ж на пристойній відстані від воріт.

На 31-й хвилині, виграючи 3:0, господарі пропустили гостру контратаку. Голкіпер вийшов далеко з воріт і спробував вибити м'яч у поле, але потрапив у Макіту. Шкіряна сфера від тулуба партнера по команді з 27 метрів влетіла чітко в сітку.

Зустріч унаслідок завершилася з рахунком 6:2.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Естонії забила епічність автогол у домашньому матчі третього туру Ліги націй проти Північної Македонії.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Австрія вводить повний локдаун: з дому виходити не можна

Зеленський перейшов на російську і звернувся до жителів ОРДЛО. Відео

У Полтаві магазини знайшли лазівку для роботи на вихідних

Зеленський заявив, що нову національну ідею йому підказав приклад Марківа

Хрест на політичній кар'єрі Трампа