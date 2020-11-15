Футболіст японського клубу "Йокогава" з Мусасіно Іто Макіта відзначився неймовірним ударом у матчі 32-го туру чемпіонату країни в елітному дивізіоні Джей 1.

У грі проти "Урави" 28-річний захисник зміг забити автогол спиною, перебуваючи до того ж на пристойній відстані від воріт.

На 31-й хвилині, виграючи 3:0, господарі пропустили гостру контратаку. Голкіпер вийшов далеко з воріт і спробував вибити м'яч у поле, але потрапив у Макіту. Шкіряна сфера від тулуба партнера по команді з 27 метрів влетіла чітко в сітку.

Зустріч унаслідок завершилася з рахунком 6:2.

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