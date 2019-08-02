"Якщо не зіграю": новачок "Динамо" вперше прокоментував епічний автогол у матчі з Україною

Новачок київського "Динамо" Жерсон Родрігес спокійно сприймає підколки через його автогол в матчі відбору Євро-2020 Люксембург – Україна, яким він приніс три очки "жовто-синім".

За словами 24-річного футболіста, помилки є частиною гри, з якої потрібно робити висновки.

Автогол Жерсона Родрігеса в матчі з Україною Федерація футболу Люксембургу

"Автоголи – частина гри. Якщо повертатися до того моменту, я зіграв в м'яч, тому що думав, що якщо не зіграю, простріл замкне гравець збірної України, який був у мене за спиною. Але вийшло так, що я забив автогол. Я вже забув про це і рухаюся далі. Цей момент міг статися і в матчі зі збірною Португалії, і з будь-якою іншою командою. Помилки – частина гри, і я зробив висновки. Сподіваюся, що такого більше не буде. Ці уроки роблять нас сильнішими, спритними" , – цитує Родрігеса прес-служба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про травму лідера київського "Динамо" Беньяміна Вербича напередодні старту команди в Лізі чемпіонів.

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