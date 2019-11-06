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6 листопада • оновлено в 18:04
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"Якорем був ти": соцмережі відреагували на прощання Ракицького зі збірною України

2.3т Читати матеріал російською

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на новину про рішення захисника "Зеніта" Ярослава Ракицького завершити кар'єру в збірній України.

Загалом фанати іронізують над колишнім футболістом "Шахтаря", логічно розсудивши, що його заява - не більше ніж спроба піару. Справа в тому, що в національну команду Ракицький і так викликався останнього разу восени 2018 року. А після переходу Ярослава в російський "Зеніт" у січні 2019-го його шанси на появу в головній команді країни приблизно дорівнювали нулю.

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Як би там не було, вболівальники та експерти активно обговорюють остаточне прощання Ракицького з національною командою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олексій Андронов висловився про те, що збірна України не потребує в Ракицького.

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Особа
Ярослав Ракицький
Тег
Збірна України з футболу
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