"Якорем був ти": соцмережі відреагували на прощання Ракицького зі збірною України

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на новину про рішення захисника "Зеніта" Ярослава Ракицького завершити кар'єру в збірній України.

Загалом фанати іронізують над колишнім футболістом "Шахтаря", логічно розсудивши, що його заява - не більше ніж спроба піару. Справа в тому, що в національну команду Ракицький і так викликався останнього разу восени 2018 року. А після переходу Ярослава в російський "Зеніт" у січні 2019-го його шанси на появу в головній команді країни приблизно дорівнювали нулю.

Новини Ракицький йде зі збірної України з футболу

Як би там не було, вболівальники та експерти активно обговорюють остаточне прощання Ракицького з національною командою.

У мене немає ніяких претензій до футболіста Ракицькому. Я впевнений-він сильний захисник. Але в даній ситуації мені абсолютно зрозуміло, як будується збірна України. І в ній немає місця Ракицькому. І так, футбол- це політика. Удачі Ярік- це був твій усвідомлений вибір. - Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 6 листопада 2019 р

Щоб закінчити грати за збірну, потрібно щоб тебе запрошували до збірної. Інакше я теж можу Твитнуть "Я закінчив грати за збірну". - Andrew Kopyl (@AndrewKopyl) 6 листопада 2019 р

Коли Ракицький оголосив про відхід зі збірної pic.twitter.com/3xDqtha6T9 - Паша Мікеліта (@Paoveli) 6 листопада 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олексій Андронов висловився про те, що збірна України не потребує в Ракицького.

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