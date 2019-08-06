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"Якого хр*на ?!" Мілевський сказився через Блохіна

2.5т Читати матеріал російською

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський відверто розповів про свій конфлікт із легендарним Олегом Блохіним.

Згадуючи ситуацію з його відрахуванням з команди, 34-річний нападник назвав ставлення з боку тренер неповажним.

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Артем Мілевський

Артем Мілевський

onliner.by

"Якщо повернутися до тієї ситуації, це було просто по-свинськи стосовно мене. Ми ж разом сидимо з хлопцями, а крайнім роблять мене: "Не їдеш на збори! Ти не в першій команді!" Потім Блохін мені сказав: "З'їжджай з бази". Якого хріна, питається? Він що, її будував, ту базу, щоб мене виселяти? Я подзвонив президенту клубу Ігорю Михайловичу Суркісу: "Михаличу, ось така історія". – "Так, заспокойся, живи ти на цій базі! Тільки помиріться якось", – цитує Мілевського onliner.by.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський зізнався у романі з продюсеркою російського каналу "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

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Особи
Олег Блохін Артем Мілевський
Тег
ФК Динамо Київ
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