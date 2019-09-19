"Якимось десятим тренером": Тимощука принизила колишня дружина

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька, яка зараз судиться за половину його майна, заявила, що легендарний у минулому футболіст нині зайнятий не тією справою.

Анатолій Тимощук Instagram

"У кожної людини є вибір. Але Тимощук вирішив вибрати шлях, на якому йому неодмінно потрібно переслідувати мене, брехати, приносити біль, руйнування і насильство власним дітям. Але поки він витрачає сили на негатив і руйнування, у кар'єрі в нього нічого не виходить", — написала Навроцька на своїй сторінці в Facebook.

Вона привела в приклад відомих футболістів, які свого часу були партнерами Тимощука в різних командах.

"Шевченко — головний тренер збірної України, Ребров — головний тренер клубів, які приводив до чемпіонства. Радімов, Клозе, Демікеліс — всі ці хлопці керують молодіжними командами. Толя є найтитулованішим гравцем в історії українського футболу, але ходить у підлеглих якимось десятим тренером Семака. Або чекає свого шансу в разі його звільнення. Карму ніхто не відміняв", — заявила Навроцька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдружина Тимощука повідомила про скандальні подробиці переходу Анатолія в "Баварію" у 2009 році.

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