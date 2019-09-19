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19 вересня • оновлено в 15:43
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"Якимось десятим тренером": Тимощука принизила колишня дружина

3.4т Читати матеріал російською

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька, яка зараз судиться за половину його майна, заявила, що легендарний у минулому футболіст нині зайнятий не тією справою.

Анатолій Тимощук

Анатолій Тимощук

Instagram

"У кожної людини є вибір. Але Тимощук вирішив вибрати шлях, на якому йому неодмінно потрібно переслідувати мене, брехати, приносити біль, руйнування і насильство власним дітям. Але поки він витрачає сили на негатив і руйнування, у кар'єрі в нього нічого не виходить", — написала Навроцька на своїй сторінці в Facebook.

Вона привела в приклад відомих футболістів, які свого часу були партнерами Тимощука в різних командах.

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"Шевченко — головний тренер збірної України, Ребров — головний тренер клубів, які приводив до чемпіонства. Радімов, Клозе, Демікеліс — всі ці хлопці керують молодіжними командами. Толя є найтитулованішим гравцем в історії українського футболу, але ходить у підлеглих якимось десятим тренером Семака. Або чекає свого шансу в разі його звільнення. Карму ніхто не відміняв", — заявила Навроцька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдружина Тимощука повідомила про скандальні подробиці переходу Анатолія в "Баварію" у 2009 році.

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Особи
Надія Навроцька Анатолій Тимощук
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филипп филипыч
филипп филипыч
в Газпроме у уборщиц сумочки по миллиону а уж что говорить про "десятого тренера")))
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филипп филипыч
филипп филипыч
толя просто не называет истинную свою зарплату)) уж в зените она огого. ибо бывшая жадная судя по ее поведению.
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Кор Павел
Кор Павел
Брехло автор. Вообще обоз правдивого 10/%от всего остальное ложь, гнусность
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