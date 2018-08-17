Як "Зоря" здійснила подвиг у Лізі Європи: відеоогляд

Луганська "Зоря" всупереч прогнозам букмекерів, які вважали український клуб явним аутсайдером у протистоянні з португальською "Брагою" в Лізі Європи, зуміла пробитися до плей-офф турніру. Підопічні Юрія Вернидуба після нічиї 1:1 на своєму полі зуміли домогтися більш результативного результату на виїзді - 2:2, і за рахунок правила виїзного гола залишити суперника за бортом змагань.

Героями зустрічі в складі української команди стали бразильський нападаючий Рафаел і півзахисник збірної України Олександр Караваєв. OBOZREVATEL пропонує вашій увазі відео найцікавіших моментів гри в Португалії.

"Брага" Португалія - "Зоря" Україна 2:2 Голи: 1:0 - 65 Жоау Новайш, 1:1 - 70 Рафаел, 2:1 - 73 Орта, 2:2 - 83 Караваєв.

"Брага" - Матеус, Раул Сілва (Пабло, 38), Секейра, Діогу Фігейраш (Бруну Шадаш, 85), Бруно Віана, Орта, Ешгайю, Франсержіо, Жоау Новайш (Рікардо, 79), Едуарду, Дієго Соуза.

"Зоря" - Луїс Філіпе (Махарадзе, 68), Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Ледньов (Кочергін, 46), Харатін, Караваєв, Хомченовський, Сілас, Рафаел (Кабан, 76).

Попередження: Дієго Соуза (8), Жоау Новайш (32), Харатін (34), Хомченовський (40), Орта (50), Сілас (63), Вернидуб (64).

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов безсторонньо висловився на адресу головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки.