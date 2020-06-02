"Як зомбі": зірка ПСЖ впав у депресію через коронавірус

Михайло Морозов Футбол 17:28, 2.06.2020 Оновлено: 17:57, 2.06.2020

Зірковий півзахисник французького ПСЖ Анхель Ді Марія зіткнувся з серйозними емоційними проблемами після введення карантину і зупинки спортивних змагань.

Як повідомляє видання GetFrenchFootballNews, один із головних медичних працівників команди повідомив керівництву про те, що у 32-річного футболіста спостерігаються проблеми зі сном на карантині. Ді Марію турбують почуття тривоги і тимчасової депресії.

Стан аргентинця налякав його дружину, яка розповіла, що він поводиться, "як зомбі".

Анхель Ді Марія

Нагадаємо, що востаннє Ді Марія виходив на поле 11 березня, коли ПСЖ грав матч-відповідь проти дортмундської "Боруссії" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше польський голкіпер ПСЖ Марчін Булка вщент розбив автомобіль вартістю 220 тисяч євро.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Клімкін заявив про наближення Третьої світової війни

Кабмін хоче удвічі підвищити норматив на газ: як із українців додатково зберуть 3 млрд

Илон Маск после того, как завалил Роскосмос, бросил вызов немцам

Арахамія показав декларацію: мільйон у валюті й копійчана зарплата

Зґвалтування в Кагарлику: адвокат поліцейського є родичем судді