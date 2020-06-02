"Як зомбі": зірка ПСЖ впав у депресію через коронавірус

Зірковий півзахисник французького ПСЖ Анхель Ді Марія зіткнувся з серйозними емоційними проблемами після введення карантину і зупинки спортивних змагань.

Як повідомляє видання GetFrenchFootballNews, один із головних медичних працівників команди повідомив керівництву про те, що у 32-річного футболіста спостерігаються проблеми зі сном на карантині. Ді Марію турбують почуття тривоги і тимчасової депресії.

Стан аргентинця налякав його дружину, яка розповіла, що він поводиться, "як зомбі".

Анхель Ді Марія

Нагадаємо, що востаннє Ді Марія виходив на поле 11 березня, коли ПСЖ грав матч-відповідь проти дортмундської "Боруссії" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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