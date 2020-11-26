Як змінювався Марадона з часів своєї молодості: історичні фото

Легенда футболу Дієго Марадона помер у середу, 25 листопада, на 61-му році життя. Чемпіон світу, один з найкращих гравців XX століття почав свою кар'єру ще в дитинстві.

У 12 років Марадона вже грав за молодіжний склад клубу "Архентінос Хуніорс", а в 15 дебютував в основному складі. Як тоді виглядав футболіст і як змінювався протягом життя, розповідає OBOZREVATEL.

Дієго Марадона в 1970 році – тоді він був уже вмілим гравцем у футбол Wikipedia

Дієго Марадона народився 30 жовтня 1960 року в місті Ланус, в провінції Буенос-Айрес. Як і багато інших дітей в Аргентині, з раннього дитинства він навчався ганяти м'яч. А коли хлопчикові виповнилося сім, двоюрідний брат подарував Дієго перший м'яч у його житті.

Майбутня зірка футболу був такий радий подарунку, що спав з ним в обнімку. Коли Марадона навчився добре бити по м'ячу, він почав грати в повноцінний футбол зі старшими хлопцями. Поступово Дієго став одним з найбільш вмілих футболістів двору, і команди школярів завжди хотіли, щоб він грав за них.

Дієго Марадона в юності грав за "Архентінос Хуніорс" lovelynstants / Instagram

У 1969 році Дієго познайомився зі скаутом клубу "Архентінос Хуніорс" Франсиско Корнехо. На першому перегляді до команди Марадона грав так добре, що Корнехо не повірив у його вік, сприйнявши за карлика. Він запросив Дієго на тренування дорослої команди "Архентінос Хуніорс", де Марадона разом з іншими юними гравцями подавав м'ячі футболістам.

З цих хлопців Корнехо сформував "Цибулинки" – молодіжну команду "Архентінос Хуніорс", лідером якої став Марадона. Щоб він міг виступати, головному тренеру довелося приховувати вік Дієго, який був нижчим від мінімально допустимого.

У 1986 році Марадона став чемпіоном світу з футболу hafeez.ea11 / Instagram

20 жовтня 1976 року, за десять днів до свого 16-річчя Марадона дебютував в основному складі "Архентінос Хуніорс". Він вийшов за десять хвилин до кінця матчу і, хоча його команда програла, одразу показав себе, зробивши кілька проходів і організувавши гольовий момент. Увечері після матчу Марадона сказав: "Цього дня я торкнувся неба руками".

20 жовтня 1976 року Марадона дебютував в основному складі "Архентінос Хуніорс" AP

У 1979 і 1980 роках Марадона став футболістом року в Південній Америці AP

У 1979 і 1980 роках Марадона став футболістом року в Південній Америці, а в 1986-му – чемпіоном світу з футболу і найкращим гравцем чемпіонату світу, що проходив у Мексиці.

Після завершення кар'єри гравця Марадона працював телекоментатором на каналах Аргентини та Італії, в 2005-2006 був віце-президентом футбольної комісії клубу "Бока Хуніорс", в 2008-2010 – головним тренером збірної Аргентини.

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