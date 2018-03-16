Як Зідан: стало відомо, скільки "Динамо" заробило на продажу гравців за 4 роки

Київське "Динамо" серйозно збагатилося за рахунок трансферів в останні роки. Протягом чотирьох років "біло-сині" продали футболістів на суму понад 100 мільйонів євро.

Таку статистику надали в ефірі програми "Та то таке". Відзначається, що з сезону 2014/2015 до минулого літа динамівці розлучилися з 15 гравцями. Продаж цих футболістів поповнила клубну казну 100,5 млн євро.

При цьому купили кияни лише вісім виконавців. Новачки обійшлися "Динамо" в 30,1 млн євро. Таким чином, за 4 роки "біло-сині" заробили 70,4 мільйона євро - майже за таку ж суму мадридський "Реал" купив у "Ювентуса" Зінедіна Зідана (75).

Нижче приведена посезонно трансферна політика столичного клубу. В дужках вказана сума в мільйонах євро.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що форвард "Динамо" відзначився небувалим курйозом в матчі Ліги Європи з "Лаціо".