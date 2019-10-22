Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 19:04
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Пиво, вино": стало відомо, як збірна України відзначала вихід на Євро-2020

"Пиво, вино": стало відомо, як збірна України відзначала вихід на Євро-2020
Пресаташе Андрія Шевченка дав відверте інтерв'ю
1.5т Читати матеріал російською

Пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков розповів, як збірна України з футболу святкувала вихід на чемпіонат Європи-2020.

“Ми святкували вихід на Євро до п’ятої ранку. У роздягальні адміністратор збірної відкоркував велику пляшку шампанського, бризками намочив футболістів та тренерів! Близько першої ночі команда продовжила святкування у ресторані готелю, в якому зупинилася. Звісно, тренери дозволили гравцям випити спиртне. На столах було пиво, вино. Першим тост сказав Андрій Шевченко, подякував команді за виконану роботу. Потім теплі слова ми почули від Андрія П’ятова, Євгена Коноплянки, Руслана Малиновського", - цитує Василькова Еxpress.

За словами журналіста, Хлопці згадали скрутні часи, які їм довелося пережити, шалену критику, яка лунала на їхню адресу на початку співпраці з Андрієм Шевченком”.

“На святкуванні футболісти були, як ніколи, піднесені, браталися між собою. Була дуже домашня атмосфера, так, наче за столом святкувала велика сім’я", – зазначив Васильків.

Новини
УЄФА ухвалив безпрецедентне рішення щодо матчів суперника України у відборі Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася до фінальної частини турніру.

Після гри, наші футболісти влаштували феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському", а вболівальники в соцмережах бурхливо відзначили цей успіх національної команди.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Тег
Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пиво ,вино и все свиньи в гав-но.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel