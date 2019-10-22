"Пиво, вино": стало відомо, як збірна України відзначала вихід на Євро-2020

Пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков розповів, як збірна України з футболу святкувала вихід на чемпіонат Європи-2020.

“Ми святкували вихід на Євро до п’ятої ранку. У роздягальні адміністратор збірної відкоркував велику пляшку шампанського, бризками намочив футболістів та тренерів! Близько першої ночі команда продовжила святкування у ресторані готелю, в якому зупинилася. Звісно, тренери дозволили гравцям випити спиртне. На столах було пиво, вино. Першим тост сказав Андрій Шевченко, подякував команді за виконану роботу. Потім теплі слова ми почули від Андрія П’ятова, Євгена Коноплянки, Руслана Малиновського", - цитує Василькова Еxpress.

За словами журналіста, Хлопці згадали скрутні часи, які їм довелося пережити, шалену критику, яка лунала на їхню адресу на початку співпраці з Андрієм Шевченком”.

“На святкуванні футболісти були, як ніколи, піднесені, браталися між собою. Була дуже домашня атмосфера, так, наче за столом святкувала велика сім’я", – зазначив Васильків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася до фінальної частини турніру.

Після гри, наші футболісти влаштували феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському", а вболівальники в соцмережах бурхливо відзначили цей успіх національної команди.

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