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31 березня • оновлено в 15:01
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"Як я можу вболівати за Росію?" Знаменитий кримський футболіст підтримав Україну

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Колишній футболіст сімферопольської "Таврії" Денис Голайдо, який залишився в Криму після анексії, не має наміру вболівати за збірну Росії в можливому протистоянні з Україною.

За словами експівзахисника, на рахунку якого чотири матчі за "жовто-синіх", захоплення півострова Росією не змінило його ставлення до української збірної.

"Як я можу вболівати за Росію?" Знаменитий кримський футболіст підтримав Україну

Facebook Дениса Голайдо

"Прийшла Росія, але як я можу почати вболівати за її збірну? Якщо я все життя пограв за України, заробляв гроші, у мене дочка в Україні народилася. Чого я повинен підтримувати Росію? Я її підтримую, але я не вболіваю за неї. Наприклад , гратимуть Україна та Росія, буду переживати за українських пацанів. Наше покоління футболістів зросло за України, ми знаємо склад України краще, ніж Росії. Зрозуміло, що ми будемо переживати за Україну", – цитує Голайдо Tribuna.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний кримський арбітр Анатолій Жабченко, який зрадив Україні та прийняв російське громадянство, буде працювати на матчах чемпіонату РФ по футболу після поновлення сезону.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теги
збірна Росії з футболу Збірна України з футболу
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