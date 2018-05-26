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Як в Києві пройшов фінал ЛЧ: яскравий фоторепортаж

3.8тЧитати новину російською

У Києві грандіозним за напруженістю матчем між "Реалом" і "Ліверпулем" завершився фінал Ліги чемпіонів. Вирішальний поєдинок найголовнішого футбольного клубного турніру Європи пройшов на НСК "олімпійка".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися найяскравішими фотографіями зі столиці України.

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Новини
Київ ефектно осоромив російських пропагандистів на фіналі ЛЧ

Нагадаємо, що "Реал" переміг "Ліверпуль" з рахунком 3: 1.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонівРеал - Ліверпуль
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК ЛіверпульРеал Мадрид
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