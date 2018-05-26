Як в Києві пройшов фінал ЛЧ: яскравий фоторепортаж

У Києві грандіозним за напруженістю матчем між "Реалом" і "Ліверпулем" завершився фінал Ліги чемпіонів. Вирішальний поєдинок найголовнішого футбольного клубного турніру Європи пройшов на НСК "олімпійка".
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися найяскравішими фотографіями зі столиці України.
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів
Нагадаємо, що "Реал" переміг "Ліверпуль" з рахунком 3: 1.
Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".